2026 TUS/1 sonuç ekranı: TUS açıklanma tarihi ve sonuç sorgulama

2026 yılının ilk Tıpta Uzmanlık Sınavı’na (TUS) katılan binlerce doktor, sınavın tamamlanmasının ardından sonuçları beklemeye koyuldu.

Kariyerlerinde önemli bir adım olacak TUS/1 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve adayların sonuçlarını nereden öğrenebileceği merak konusu oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak duyuru yakından takip edilirken, adaylar sonuç sorgulama ekranının erişime açılacağı tarihi araştırıyor.

TUS/1 SONUÇ TARİHİ 2026

TUS 1. Dönem sonuçları 15 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

TUS 2. Dönem başvuru işlemleri 8-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

