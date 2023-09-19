203 MİLYON TL KAZANDI! 19 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Süper Loto sonuçları.. Şans oyunu tutkunları tarafından 19 Eylül 2023 Salı günü yapılan olan Süper Loto sonuçları merak ediliyor. İşte kazandıran şanslı numaralar...

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Milli Piyango İdaresi tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu haftaki ilk çekilişi gerçekleştirildi.

Saat 21:30'da noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

Şans oyunu severler 19 Eylül tarihli çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Büyük ikramiye sahibini buldu

Noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen 1 şanslı kişi 203.435.481,95 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldu.

İşte çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ödül miktarı..

19 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları

4 - 8 - 15 - 43 - 47 - 48

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.



