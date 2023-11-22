21 Kasım reyting sonuçları: Aile dizisinden rekor düşüş!

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
22 Kasım Pazar reyting sonuçları
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Galler Türkiye UEFA EURO 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması, ikinci sırada Yabani, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.
AB'de ise birinci sırada Galler Türkiye UEFA EURO 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Aile yer aldı.
20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Galler Türkiye UEFA EURO 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması, ikinci sırada Yabani, üçüncü sırada Aile yer aldı.