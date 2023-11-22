21 Kasım reyting sonuçları: Aile dizisinden rekor düşüş! 22 Kasım 2023 Çarşamba günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

22 Kasım Pazar reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Galler Türkiye UEFA EURO 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması, ikinci sırada Yabani, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Galler Türkiye UEFA EURO 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Aile yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Galler Türkiye UEFA EURO 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması, ikinci sırada Yabani, üçüncü sırada Aile yer aldı.