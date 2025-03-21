21 Mart resmi tatil mi? Takvime eklendi; İşte yeni resmi tatil...

Yağmur Uçar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda nevruz ateşini yaktı.

Nevruz gününe ilişkin Erdoğan'dan milyonları sevindirecek teklif geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz Programında yaptığı açıklamada "Burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız?” dedi.

Bu açıklama sonrası 21 Mart resmi tatil mi olacak? sorusu merak konusu oldu.

Peki; 21 Mart resmi tatil mi oldu? İşte yanıtı...

21 MART RESMİ TATİL Mİ

Erdoğan, "Nevruz belli bir etnik grubun değil, Alevi'si, Sünni'siyle Türk'ü ve Kürt'üyle tüm milletimizin, tüm coğrafyamızın bayramıdır. Mayıs ayında Macaristan'da yapacağımız zirvemizde Nevruz Bayramı'nın Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanmasını teklif edeceğiz. 21 Mart Nevruz, Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olacak, böylece birliğimize, beraberliğimize, dayanışmamıza hizmet edecektir." dedi.

Erdoğan açıklamasında "21 Mart'ı bahar ve kardeşlik bayramı ilan etmek için Meclis'e teklif sunmaya varım." dedi.

Teklif Meclis'e gelir ve kabul edilirse 21 Mart, resmi tatil arasına girecek.