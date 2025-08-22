22 Ağustos 2025 Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Bugün Trendyol Süper Lig, TFF 1. Lig, Ligue 1, Bundesliga ve Premier Lig'de birbirinden zorlu maçlar oynanacak.
22 Ağustos 2025 Cuma günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte, 22 Ağustos 2025 Cuma günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Trendyol Süper Lig
21:30 Fatih Karagümrük - Göztepe
TFF 1. Lig
21:30 Çorum FK - Sarıyer
Premier Lig
22:00 West Ham United - Chelsea
Bundesliga
21:30 Bayern Münih - Leipzig
Ligue 1
21:45 PSG - Angers
Championship
22:00 Derby County - Bristol City