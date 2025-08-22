Abone ol: Google News

22 Ağustos 2025 Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler bugün oynanacak maçların programını arama motorlarında araştırmaya başladı. İşte bugünün maç programı..

Yayınlama Tarihi: 22.08.2025 10:57
Trendyol Süper Lig

21:30 Fatih Karagümrük - Göztepe

TFF 1. Lig

21:30 Çorum FK - Sarıyer

Premier Lig

22:00 West Ham United - Chelsea

Bundesliga

21:30 Bayern Münih - Leipzig

Ligue 1

21:45 PSG - Angers

Championship

22:00 Derby County - Bristol City

