22 Kasım reyting sonuçları: Şahane Hayatım dizisi rakiplerini eledi 22 Kasım 2023 Çarşamba günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

22 Kasım Çarşamba reyting sonuçları

Total'de 1. sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Kuruluş Osman”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Şahane Hayatım”, 3. sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1. sırada “Kuruluş Osman”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3. sırada “Şahane Hayatım” yer aldı.