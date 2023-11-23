22 Kasım reyting sonuçları: Şahane Hayatım dizisi rakiplerini eledi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
22 Kasım Çarşamba reyting sonuçları
Total'de 1. sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Kuruluş Osman”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Şahane Hayatım”, 3. sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.
AB'de ise 1. sırada “Kuruluş Osman”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3. sırada “Şahane Hayatım” yer aldı.