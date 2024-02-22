22 Şubat Perşembe maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Perşembe günü oynanacak maçlar futbolu yakından takip edenlerin gündeminde yer alıyor.
22 Şubat Perşembe günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız verdi.
Futbolseverler en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
Bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde birbirinden zorlu maçlar oynanacak.
22 Şubat 2024 Perşembe günü oynanacak müsabakaları sizler için derledik.
Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
UEFA Avrupa Ligi
20:45 Toulouse - Benfica
20:45 Freiburg -Lens
20:45 Rennes - Milan
20:45 Karabağ - Braga
23:00 Roma - Feyenoord
23:00 Marsilya - Shakhtar Donetsk
23:00 Sporting Lizbon - Young Boys
23:00 Sparta Prag - Galatasaray
UEFA Konferans Ligi
20:45 Dinamo Zagreb - Real Betis
20:45 Bodo/Glimt - Ajax
20:45 Ludogorets Razgrad - Servette
23:00 Ferencvaros - Olympiakos
23:00 Slovan Bratislava - Sturm Graz
23:00 Legia Warszawa - Molde
23:00 Eintracht Frankfurt - Union Saint-Gilloise
İtalya Serie A
22:45 Torino - Lazio