22 Şubat Perşembe maç takvimi: Bugün hangi maçlar var? Futbolseverler 22 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlar hakkında aramalarına hız verdi. İşte bugün oynanacak maçların programı..

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Perşembe günü oynanacak maçlar futbolu yakından takip edenlerin gündeminde yer alıyor.

22 Şubat Perşembe günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız verdi.

Futbolseverler en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

Bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde birbirinden zorlu maçlar oynanacak.

22 Şubat 2024 Perşembe günü oynanacak müsabakaları sizler için derledik.

Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

UEFA Avrupa Ligi

20:45 Toulouse - Benfica

20:45 Freiburg -Lens

20:45 Rennes - Milan

20:45 Karabağ - Braga

23:00 Roma - Feyenoord

23:00 Marsilya - Shakhtar Donetsk

23:00 Sporting Lizbon - Young Boys

23:00 Sparta Prag - Galatasaray

UEFA Konferans Ligi

20:45 Dinamo Zagreb - Real Betis

20:45 Bodo/Glimt - Ajax

20:45 Ludogorets Razgrad - Servette

23:00 Ferencvaros - Olympiakos

23:00 Slovan Bratislava - Sturm Graz

23:00 Legia Warszawa - Molde

23:00 Eintracht Frankfurt - Union Saint-Gilloise

İtalya Serie A

22:45 Torino - Lazio