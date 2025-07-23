22 Temmuz reyting sonuçları: Dünün birincisi bakın kim oldu

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

22 TEMMUZ SALI REYTİNG SONUÇLARI

22 Temmuz 2025 Salı gününe ait reyting sonuçları açıklandı. MasterChef Türkiye tüm kategorilerde birinci sıraya yerleşti.

Total’de ikinci sırada Doktor Civanım sinema ilmi, üçüncü sırada ise New Ana Haber yer aldı.