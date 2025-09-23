Abone ol: Google News

23 Eylül 2025 Salı maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler Salı günü oynanacak futbol maçlarını öğrenmek için aramalarına hız verdi. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 23.09.2025 10:15
23 Eylül 2025 Salı maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

23 Eylül 2025 Salı günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

Salı günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

Bugün Trendyol 1. Lig, La Liga, İtalya Kupası, İngiltere Lig Kupası ve Portekiz Ligi'nde birbirinden heyecanlı müsabakalar oynanacak.

Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Trendyol 1. Lig

17:00 Boluspor - Ümraniyespor

20:00 Iğdır FK - Hatayspor 

20:00 Çorum FK - Serik Spor

İspanya La Liga

20:00 Athletic Bilbao - Girona 

20:00 Espanyol - Valencia 

22:30 Sevilla - Villarreal 

22:30 Levante - Real Madrid

İtalya Kupası

18:00 Cagliari - Frosinone 

19:30 Udinese - Palermo

22:00 Milan - Lecce

İngiltere Lig Kupası

21:45 Wolverhampton - Everton 

21:45 Barnsley - Brighton & Hove Albion 

21:45 Wigan Athletic - Wycombe Wanderers

21:45 Fulham - Cambridge United 

21:45 Wrexham - Reading 

21:45 Burnley - Cardiff City 

21:45 Lincoln City - Chelsea

22:00 Liverpool v Southampton

Portekiz Premier Lig

22:15 Benfica - Rio Ave

Bilgi Haberleri