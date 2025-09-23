23 Eylül 2025 Salı maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

23 Eylül 2025 Salı günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.
Salı günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
Bugün Trendyol 1. Lig, La Liga, İtalya Kupası, İngiltere Lig Kupası ve Portekiz Ligi'nde birbirinden heyecanlı müsabakalar oynanacak.
Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Trendyol 1. Lig
17:00 Boluspor - Ümraniyespor
20:00 Iğdır FK - Hatayspor
20:00 Çorum FK - Serik Spor
İspanya La Liga
20:00 Athletic Bilbao - Girona
20:00 Espanyol - Valencia
22:30 Sevilla - Villarreal
22:30 Levante - Real Madrid
İtalya Kupası
18:00 Cagliari - Frosinone
19:30 Udinese - Palermo
22:00 Milan - Lecce
İngiltere Lig Kupası
21:45 Wolverhampton - Everton
21:45 Barnsley - Brighton & Hove Albion
21:45 Wigan Athletic - Wycombe Wanderers
21:45 Fulham - Cambridge United
21:45 Wrexham - Reading
21:45 Burnley - Cardiff City
21:45 Lincoln City - Chelsea
22:00 Liverpool v Southampton
Portekiz Premier Lig
22:15 Benfica - Rio Ave