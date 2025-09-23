23 Eylül 2025 Salı maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

23 Eylül 2025 Salı günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

Salı günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

Bugün Trendyol 1. Lig, La Liga, İtalya Kupası, İngiltere Lig Kupası ve Portekiz Ligi'nde birbirinden heyecanlı müsabakalar oynanacak.

Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Trendyol 1. Lig

17:00 Boluspor - Ümraniyespor

20:00 Iğdır FK - Hatayspor

20:00 Çorum FK - Serik Spor

İspanya La Liga

20:00 Athletic Bilbao - Girona

20:00 Espanyol - Valencia

22:30 Sevilla - Villarreal

22:30 Levante - Real Madrid

İtalya Kupası

18:00 Cagliari - Frosinone

19:30 Udinese - Palermo

22:00 Milan - Lecce

İngiltere Lig Kupası

21:45 Wolverhampton - Everton

21:45 Barnsley - Brighton & Hove Albion

21:45 Wigan Athletic - Wycombe Wanderers

21:45 Fulham - Cambridge United

21:45 Wrexham - Reading

21:45 Burnley - Cardiff City

21:45 Lincoln City - Chelsea

22:00 Liverpool v Southampton

Portekiz Premier Lig

22:15 Benfica - Rio Ave