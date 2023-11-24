23 Kasım reyting sonuçları: Hudutsuz Sevda rekor kırdı, zirveyi kaptı 23 Kasım 2023 Perşembe günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

23 Kasım Perşembe reyting sonuçları

Total'de 1. sırada Fox TV’de izleyiciyle buluşan “Hudutsuz Sevda”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Esra Erol’da”, 3. sırada Atv’de ekrana gelen “Aldatmak” yer aldı.

AB'de ise 1. sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3. sırada “Aldatmak” yer aldı.