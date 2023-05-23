23 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 23 Mayıs 2023 Salı Süper Loto sonuçları... Bu haftanın ilk çekilişi olan 23 Mayıs 2023 Salı Süper Loto çekilişi hakkında aramalar hız kazandı. Peki çekiliş yapıldı mı? İşte detaylar..

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılır.

Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsiniz.

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Bu haftanın ilk çekilişi olan 23 Mayıs 2023 Salı çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI