23 Nisan 2025 depremi kaç saniye sürdü? 3.9 ve 6.2'lik deprem süreleri...

Yağmur Uçar

İstanbul'da deprem...

23 Nisan'da merkez üssü Marmara Denizi iki deprem meydana geldi.

AFAD, ilk depremin saat 12:13'te Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğünde ve 6.99 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

İkinci deprem ise saat 12:49'da yine Silivri açıklarında gerçekleşti ve 6.2 büyüklüğünde kaydedildi. Bu deprem, bölgede şiddetli bir şekilde hissedildi.

Vatandaşlar, deprem endişesi ile sokaklara döküldü.

Öte yandan ise depremin süresi merak konusu oldu.

Peki; 23 Nisan depremi kaç saniye sürdü? İşte bilgiler...

23 NİSAN 2025 DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ

Vatandaşlar, özellikle 6.2 büyüklüğündeki depremin kaç saniye sürdüğünü araştırıyor.

Yetkililerden resmi bir açıklama henüz gelmemiş olsa da, uzmanlar bu sarsıntının yaklaşık 10 saniye sürdüğünü ifade ediyor.