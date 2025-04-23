23 Nisan Çarşamba maç programı: Bugün hangi maçlar var?
Hüseyin Topuz

Avrupa'nın önde gelen liglerinde heyecan bugün oynanacak maçlar ile devam edecek.

Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Bugün Premier Lig, Serie A, İtalya Kupası, La Liga ve Portekiz Kupası'nda birbirinden zorlu maçlar oynanacak.

23 Nisan 2025 Çarşamba günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte, 23 Nisan 2025 Çarşamba maç programı...

Premier Lig

22:00 Arsenal - Crystal Palace

İtalya Kupası

22:00 Inter - Milan

La Liga

20:00 Athletic Bilbao - Las Palmas

20:00 Celta Vigo - Villarreal

22:30 Getafe - Real Madrid

22:30 Deportivo Alaves - Real Sociedad

Serie A

19:30 Parma - Juventus

19:30 Torino - Udinese

19:30 Genoa - Lazio

19:30 Cagliari - Fiorentina

Portekiz Kupası

22:15 Benfica - Tirsense

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Hüseyin Topuz
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