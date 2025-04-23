23 Nisan Çarşamba maç programı: Bugün hangi maçlar var?

Avrupa'nın önde gelen liglerinde heyecan bugün oynanacak maçlar ile devam edecek.
Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Bugün Premier Lig, Serie A, İtalya Kupası, La Liga ve Portekiz Kupası'nda birbirinden zorlu maçlar oynanacak.
23 Nisan 2025 Çarşamba günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte, 23 Nisan 2025 Çarşamba maç programı...
Premier Lig
22:00 Arsenal - Crystal Palace
İtalya Kupası
22:00 Inter - Milan
La Liga
20:00 Athletic Bilbao - Las Palmas
20:00 Celta Vigo - Villarreal
22:30 Getafe - Real Madrid
22:30 Deportivo Alaves - Real Sociedad
Serie A
19:30 Parma - Juventus
19:30 Torino - Udinese
19:30 Genoa - Lazio
19:30 Cagliari - Fiorentina
Portekiz Kupası
22:15 Benfica - Tirsense