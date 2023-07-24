23 Temmuz reyting sonuçları açıklandı: Yaz Şarkısı dizisinden beklenmedik düşüş! 23 Temmuz 2023 Pazar günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

23 Temmuz Pazar reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Yaz Şarkısı, üçüncü sırada Vermem Seni Ellere yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Ejder Kılıcı yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Yaz Şarkısı yer aldı.