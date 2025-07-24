23 Temmuz reyting sonuçları: Dünün en çok izleneni bakın kim oldu

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
23 TEMMUZ ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM
MasterChef Türkiye – TV8
NOW Ana Haber – NOW
Hükümet Kadın 2 (T.S) – Show TV
Eşkıya (T.S) – Show TV
Show Ana Haber – Show TV
Yetenek Sizsiniz – NOW
Cehennem Melekleri 4 (Y.S) – Star TV
Uncharted Kayıp Miras (Y.S) – ATV
Kuma – Kanal 7
Kanal D Ana Haber – Kanal D
AB'DE İLK 10 PROGRAM
MasterChef Türkiye – TV8
NOW Ana Haber – NOW
Uncharted Kayıp Miras (Y.S) – ATV
Hükümet Kadın 2 (T.S) – Show TV
Eşkıya (T.S) – Show TV
Yetenek Sizsiniz – NOW
Yetenek Sizsiniz Özet – NOW
MasterChef Türkiye Özet – TV8
Ask-ı Memnu (TKR) – Kanal D
Kanal D Ana Haber – Kanal D
ABC'DE İLK 10 PROGRAM
MasterChef Türkiye – TV8
NOW Ana Haber – NOW
Uncharted Kayıp Miras (Y.S) – ATV
Eşkıya (T.S) – Show TV
Hükümet Kadın 2 (T.S) – Show TV
MasterChef Türkiye Özet – TV8
Cehennem Melekleri 4 (Y.S) – Star TV
Show Ana Haber – Show TV
Yetenek Sizsiniz – NOW
Yetenek Sizsiniz Özet – NOW