23 Temmuz reyting sonuçları: Dünün en çok izleneni bakın kim oldu

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

23 TEMMUZ ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM

MasterChef Türkiye – TV8

NOW Ana Haber – NOW

Hükümet Kadın 2 (T.S) – Show TV

Eşkıya (T.S) – Show TV

Show Ana Haber – Show TV

Yetenek Sizsiniz – NOW

Cehennem Melekleri 4 (Y.S) – Star TV

Uncharted Kayıp Miras (Y.S) – ATV

Kuma – Kanal 7

Kanal D Ana Haber – Kanal D

AB'DE İLK 10 PROGRAM

MasterChef Türkiye – TV8

NOW Ana Haber – NOW

Uncharted Kayıp Miras (Y.S) – ATV

Hükümet Kadın 2 (T.S) – Show TV

Eşkıya (T.S) – Show TV

Yetenek Sizsiniz – NOW

Yetenek Sizsiniz Özet – NOW

MasterChef Türkiye Özet – TV8

Ask-ı Memnu (TKR) – Kanal D

Kanal D Ana Haber – Kanal D

ABC'DE İLK 10 PROGRAM

MasterChef Türkiye – TV8

NOW Ana Haber – NOW

Uncharted Kayıp Miras (Y.S) – ATV

Eşkıya (T.S) – Show TV

Hükümet Kadın 2 (T.S) – Show TV

MasterChef Türkiye Özet – TV8

Cehennem Melekleri 4 (Y.S) – Star TV

Show Ana Haber – Show TV

Yetenek Sizsiniz – NOW

Yetenek Sizsiniz Özet – NOW