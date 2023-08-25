24 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Kendi Düşen Ağlamaz, Ya Çok Seversen…

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
24 Ağustos Perşembe reyting sonuçları
Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada TRT1’de yayınlanan “Kendi Düşen Ağlamaz”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada TV8,5’da ekrana gelen “Genk-Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması”, 3.sırada “Kendi Düşen Ağlamaz” yer aldı.