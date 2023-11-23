24 Kasım 2023 Cuma Vakti! İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saat kaçta?

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Cuma namazı saati, illere göre farklılık gösteriyor.
Bu kapsamda İstanbul, Ankara İzmir cuma namazı saat kaçta gibi aramalar yapılıyor.
Peygamber(sas), Cuma günü hakkında, "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Çünkü Hz. Âdem o gün yaratıldı, o gün Cennete girdi ve o gün Cennetten çıkarıldı." buyurmuştur. Bu nedenle cuma günleri İslam alemi için çok önemlidir.
Diyanet, 24 Kasım 2023 namaz saatlerini yayınladı.
Peki, bugün cuma namazı saat kaçta? İşte öğle ezanı vakitleri...
24 Kasım 2023 cuma saatleri
İSTANBUL: 12.55
ANKARA: 12.40
İZMİR: 13.03