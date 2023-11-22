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24 Kasım Cuma okul var mı, tatil mi? 2023 Öğretmenler Günü ders işlenecek mi?

24 Kasım Cuma okul var mı, tatil mi? 2023 Öğretmenler Günü ders işlenecek mi? Öğretmenler Günü, her yıl 24 Kasım'da kutlanıyor. Bu sene cumaya denk gelen tarihin tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 24 Kasım'da okullar tatil mi? Ders işlenecek mi? İşte detaylar...