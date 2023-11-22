24 Kasım Cuma okul var mı, tatil mi? 2023 Öğretmenler Günü ders işlenecek mi?

Dünyanın en kutsal mesleklerinden öğretmenlik, binlerce hayata dokunuyor.
24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.
Öğretmenlerin kıymetini anlamak ve minnettarlığı gösterebilmek için her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.
24 Kasım'a günler kala, öğrenciler hazırlıklarını tamamlarken merak konusu olan bir şey daha var.
"24 Kasım Öğretmenler Günü tatil mi", "24 Kasım'da ders işlenecek mi", "24 Kasım Cuma okullar açık mı" soruları gündeme geliyor.
Peki, 24 Kasım resmi tatil mi? İşte detaylar...
24 Kasım Cuma tatil mi?
24 Kasım resmi tatil takvimi arasında yer almıyor.
Buna göre, Öğretmenler Günü'nde devlet ve özel kurumlarda normal mesai devam edecek.