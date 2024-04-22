24 saatte etkisini gösteriyor! Günde 6 diş yiyin, bakın neler oluyor Doğal antibiyotik olan sarımsağın közlenmiş hali bir başka! Her gün 6 diş közlenmiş sarımsak yerseniz, etkisine inanmazsınız...

ensonhaber.com

Sarımsağın sadece yemeklerimize kattığı o eşsiz aroma ve lezzetle sınırlı olmadığını biliyor muydunuz?

Evet, bu küçük ve güçlü besinin sağlıkla ilgili pek çok faydası var ve günümüzde alternatif tıbbın en değerli kaynaklarından biri haline geldi.

Sarımsağın bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları arasında en dikkat çekici olanı kalp sağlığını desteklemesidir.

Doğal bir antibiyotik olarak da bilinen sarımsak, kalp-damar sağlığını korumada büyük rol oynar.

Düzenli tüketildiğinde kan basıncını düşürebilir, kolesterol seviyelerini dengeleyebilir ve kalp krizi riskini azaltabilir.

Peki közlenmiş sarımsağın faydalarını duydunuz mu? Günde 6 diş yerseniz bakın neler oluyor…

Her gün 6 diş sarımsak yerseniz...

Yapılan araştırmalar sonucunda günde 6 diş közlenmiş sarımsak yerseniz 24 saat içinde vücudunuzda bunlar oluyor:

-4/6 saat sonra metabolizmanız hızlanıyor.

-Depolanan yağlar yanmaya ve vücudunuzdaki fazla sıvılar atılmaya başlar.

-10/20 saat sonra kolesterolü düzenler, damarları temizler, tansiyonu düzenler, yorgunluğu önler ve kemikleri güçlendirir.