24 Temmuz reyting sonuçları: Türkiye - Japonya çeyrek final maçı reytinglere damga vurdu

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

24 TEMMUZ PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Total‘de TV8’in sevilen yarışması “Masterchef Türkiye” birinci sırayı aldı. İkinci sırayı “Now Ana Haber”, üçüncü sırayı ise Show TV’de ekrana gelen “Koğuştaki Mucize (Türk Sineması)” elde etti.

AB grubunda ise lider “Japonya-Türkiye Voleybol Maçı” oldu. İkinci sırayı “Masterchef Türkiye”, üçüncü sırayı ise “Now Ana Haber” aldı.

ABC kategorisinde ise birinci sırayı “Masterchef Türkiye” programı elde etti. İkinci sırada “Japonya-Türkiye Voleybol Maçı”, üçüncü sırada ise “Now Ana Haber” yer aldı.