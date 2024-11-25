Yağmur Dinç

Kadın; anne, kız kardeş, evlat, eş, dost...

Ancak kadına şiddet, dünyanın her yerinde...

Ülkemizde de sıkça yaşanan bu durum, her seferinde yürekleri dağlıyor.

25 Kasım, 1960'ta Dominik Cumhuriyeti'nde, üç kız kardeşin, Mirabal Kız Kardeşleri'nin, diktatör Rafael Trujillo'nun zulmüne karşı verdikleri direnişin sonucunda katledilmeleriyle bağlantılıdır. Bu nedenle 25 Kasım, kadınların özgürlük mücadelesini simgeler ve kadın haklarının savunulması adına önemli bir tarihsel anlam taşır.

Bu günün amacı, kadınlara yönelik her türlü şiddeti kınamak ve şiddete karşı alınacak önlemleri teşvik etmektir.

Şiddet sadece fiziksel değil, psikolojik, ekonomik ve cinsel boyutlarda da kendini gösterir.

Kadına yönelik şiddet, sadece mağdurları değil, toplumu da derinden etkileyen bir sorundur. Dolayısıyla 25 Kasım, tüm dünyada, kadınların haklarını savunmak, onları korumak ve şiddetin her türüne karşı farkındalık oluşturmak adına önemli bir fırsattır.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık yaratmak, eğitici ve bilgilendirici kampanyalar düzenlemek, şiddet mağdurlarına destek vermek ve yasa reformları ile toplumsal değişimi teşvik etmek bu günü anlamlı kılar.

Bu güne dair mesaj paylaşmak isteyenler için anlamlı cümleler haberimizde...

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE MESAJLARI 2024

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne özel, destekleyici ve farkındalık yaratıcı 20 mesaj:

Kadına yönelik şiddet, insanlık suçudur. Birlikte dur demeliyiz!

Şiddeti değil, sevgiyi ve saygıyı büyütelim. Kadınlar özgür ve eşit olmalıdır!

Kadınları susturmak, toplumu geriye götürmektir. Şiddete hayır, eşitliğe evet!

Her kadının güvende yaşama hakkı vardır. Şiddetsiz bir dünya için sesimizi yükseltelim!

Kadına şiddet, toplumun en büyük yara izidir. Hep birlikte iyileştirebiliriz.

Kadınların hakları her şeyden önce gelir. Şiddet karşısında susmak, suç ortaklığıdır.

Kadınlar, yalnızca şiddete karşı değil, tüm ayrımcılığa karşı da güçlüdür!

Şiddet bir çözüm değildir. Kadınlara destek, topluma huzurdur.

Bir kadına uygulanan şiddet, tüm insanlığa yapılmış bir suçtur. Sessiz kalma!

Kadınların sesini duymak, onlara güç vermek demektir. Hep birlikte dayanışma içinde olalım!

Her kadın, sevgi ve saygıyı hak eder. Şiddete karşı durarak, güçlü bir toplum inşa edelim!

Kadına yönelik şiddet, kimseye fayda getirmez. Hepimiz bu konuda sorumluyuz!

Her kadının bir hayatı var, bu hayatı şiddetle yok edemeyiz!

Kadınlar, gücünü birlikten alır. Şiddeti engellemek, hepimizin görevi!

Kadınlara şiddet uygulamak, insanlık dışıdır. Her birimiz adalet için mücadele etmeliyiz.

Kadınları susturmak, toplumu karanlığa çekmektir. Hep birlikte ışığımızı yakalım!

Kadına şiddet, insanlığa karşı bir suçtur. Şiddet değil, dayanışma kazansın!

Şiddetle mücadele, bir gün değil, her gün devam etmelidir. Kadınların hakları korunmalıdır.

Kadına yönelik şiddet, tüm toplumu etkileyen bir sorundur. Birlikte çözebiliriz!

Şiddet karşısında susmak, şiddetin destekçisi olmaktır. Kadınların yanında duralım, el birliğiyle!