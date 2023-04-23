25 M³ DOĞALGAZ FİYATI 2023! 25 metreküp doğalgaz kaç TL? Filyos'ta keşfedilen Karadeniz gazı, evlere geliyor...Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutlarda aylık 25 metreküp oranındaki doğalgazın bu kapsamda ücretsiz olacağını duyurdu. Gözler faturalara çevrilirken, "25 metreküp doğalgaz kaç TL" sorusu merak konusu oldu. İşte doğalgazın metreküp fiyatı 2023!

Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak gururlandırıcı bir gelişme ülke ve dünya gündeminde yankılanıyor.

Fatih sondaj gemisi, Karadeniz sularında yaptığın çalışmaların mükafatına ulaştı.

Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküp doğalgaz, evlere geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi açılış töreninde vatandaşlara "1 yıl boyunca evlerimizdeki mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gaz ücretsiz olacaktır. Ayrıca önümüzdeki 1 ay boyunca konutlarımızda ısınma dâhil tüm doğal gaz tüketiminden de ücret almayacağız" dedi.

Açıklamaların akabinde vatandaşlar Erdoğan'ın verdiği müjdenin doğal gaz faturalarında ne kadar indirim yapacağını araştırmaya başladı.

Bu kapsamda "25 metreküp doğalgaz kaç TL" ve "doğalgaz metreküp fiyatı 2023" başlıkları arama motorlarına yöneltiliyor.

Peki, doğalgaz metreküp fiyatı ne kadar? 25 metreküp doğalgaz kaç lira? Doğalgaz faturası ne kadar düşecek? Doğalgaz ne kadar ücretsiz? İşte merak edilen detaylar...

25 metreküp doğalgaz kaç TL?

25 metreküp ücretsiz doğalgaz 1 yıl boyunca ücretsiz olarak verilecek. Bu kullanım miktarı evlerdeki sıcak su tüketim ortalamasına denk gelmektedir.

BOTAŞ resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamalara göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine Nisan ayında uygulanacak satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak duyuruldu. Bu hesaba göre, 1 metreküp 4,08 TL olarak fiyatlandırılıyor. Böylece, 25 metreküp doğalgaz 102 TL oluyor.

İGDAŞ internet sitesinde yer alan bilgiye göre 1000 metreküp doğalgaz fiyatı 4,638696' TL. 1 metreküp doğalgaz fiyatı 4,63 TL'ye denk geliyor. Böylece 25 metreküp doğalgaz yaklaşık 116 TL oluyor.

25 metreküp ücretsiz kullanımın doğalgaz faturalarında 100-120 TL arasında bir indirim olarak yansıyacağı öngörülüyor.