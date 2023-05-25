25 Mayıs Dünya Havlu Günü nedir? Sakın yanınızdan ayırmayın... İngiliz yazar Douglas Adams'ı anmak için kutlanan 25 Mayıs Dünya Havlu Günü, merak konusu oldu. Havlu günü nedir ve neden kutlanır? İşte ayrıntılar...

Bugünün "havlu günü" olduğunu duyanlar, şaşkınlıkla birlikte merak yaşıyor.

25 Mayıs Dünya Havlu Günü nedir ve neden kutlanır sorusu, binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor.

Her yıl 25 Mayıs’ta kutlanan Havlu Günü’nde Douglas Adams hayranları onu anar ve havlularını yanında taşırlar. Sizin de aklınıza ‘’ neden havlu? ‘’ ya da ‘’ havlunun bununla ne alakası var? ‘’ gibi sorular gelebilir.

Peki, Douglas Adams kimdir? Havlu günü nedir, neden kutlanır? İşte merak edilenler...

Douglas Adams kimdir?

11 Mart 1952 yılında Cambridge’de dünyaya gelen Douglas Adams; senaryo ve roman yazarı, hayvan hakları savunucusu, Otostopçunun Galaksi Rehberi kitabının yazarıdır.

Üniversiteyi bitirdikten sonra da İstanbul’a kadar tüm Avrupa’yı otostop çekerek gezmiştir.

Doctor Who dizisinin senaryo editörlüğünü yapmıştır.

Havlu günü nedir?

Yazar Douglas Adams, 11 Mayıs 2001 yılında yaşamını yitirdi.

Hayranların biri, yazarın vefat etmesinden iki hafta sonra Havlu Günü yapmayı teklif etti ve bu fikir kabul edildi. O günden beri her yıl 25 Mayıs’ta Havlu Günü kutlanıyor.

Havlu Günü’nü kutlamak isteyen kişiler, bütün gün havlularını yanından ayırmaz.

Havlu olmasının sebebi ise; Douglas Adams, havluyu ‘’ bir otostopçunun sahip olabileceği en kullanışlı şey ‘’ olarak tarif etmişti. Bu nedenle "havlu günü" ortaya çıktı.