25 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 25 Nisan 2023 Salı Süper Loto çekiliş sonuçları.. Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği 25 Nisan tarihli Süper Loto çekilişi hakkında aramalar hız kazandı. Peki çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte yanıtı..

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.

Bu haftanın ilk çekilişi olan 25 Nisan 2023 Salı çekilişi bugün akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek.

25 Nisan 2023 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

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