26-27 Haziran'da bankalar açık mı, kapalı mı? Bankalar ne zaman açılacak? Ramazan Bayramı ile birleştirilen 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü bankaların açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki 26-27 Haziran'da bankalar açık mı, kapalı mı? Ne zaman açılacak? İşte mesai saatleri...

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27 Haziran Salı arife gününün ardından Kurban Bayramı başlayacak ve 2 Temmuz Pazar günü bayram tatili bitecek.

Kurban Bayramı tatili 2023 yılında 9 gün olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26-27 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamına alındığını duyurdu. Bu açıklama sonrası bankada işlemi olan vatandaşlar şimdiden Pazartesi günü ve arife günü bankaların açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak ederek araştırıyor.

Peki 26-27 Haziran bankalar açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...

Bankalar pazartesi-salı açık mı?

Bankaların çalışma saati olarak Borsa İstanbul'u baz alıyor . Bu nedenle bankaların 26 Haziran'da tam gün 27 Haziran’da öğlene açık olması bekleniyor.

Borsa İstanbul, geçmiş idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş ve sadece resmi tatil günlerinde kapalı olmuştur.

Bankalar ne zaman açılacak?

Bayram tatili olan 28 Haziran 1 Temmuz aralığında ise bankalar kapalı olacak.

Mesai ise 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.