26 Ekim MasterChef eleme adayları belli oldu! Pota kızışacak... Masterchef All Star'da dün akşam tansiyon yükseldi. Zorlu dokunulmazlık oyununun ardından potaya giren 2 yarışmacı belli oldu. İşte Masterchef 26 Ekim eleme adayları...

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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star, izleyicileri bu hafta büyüleyici bir mücadeleye tanık kıldı. Cemre ve Dilara, bu hafta son kez kaptanlık mücadelesine çıktılar ve adeta nefesleri kesti.

Şefler, düello haftasının üçüncü oyununda sokak lezzetleri konseptinde yemekler istedi. Yarışmacılar, bu zorlu görevde yaratıcılıklarını ve mutfak becerilerini sergileme fırsatını yakaladılar.

Ancak bazı Barbaros - Hasan ve Dilara - Metin eşleşmeleri bu kez hüsrana uğradılar.

Dokunulmazlık oyunu bu hafta 3. kez kırmızı takımın oldu. Kırmızı takımın başarısı, Cemre ve Dilara arasındaki kıyasıya rekabeti daha da alevlendirdi.

Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Dokunulmazlığın sahibi Kıvanç oldu.

Günün sonunda eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu. İşte 26 Ekim Masterchef eleme adayları…

26 Ekim MasterChef eleme adayları

MasterChef’te dokunulmazlığın sahibi Kıvanç’ın seçimiyle ilk eleme adayı Cemre oldu. Ardından yapılan oylama sonucu ikinci eleme adayı Esra oldu.