26 Eylül reyting sonuçları: Yabani dizisi yine soluksuz izlendi 26 Eylül 2023 Salı günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

26 Eylül Salı reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında FOX'un iddialı yeni projelerinden Yabani dizisi yer aldı. İkinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada ise Masterchef Türkiye All Star reyting tablosundaki yerini aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Yabani, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Yabani, ikinci sırada Masterchef, üçüncü sırada da Müge Anlı yer aldı.