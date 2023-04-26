26 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 26 Nisan Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılır.
Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.
Şans oyunu tutkunları 26 Nisan tarihli Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aramalarına hız verdi. Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.