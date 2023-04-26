26 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 26 Nisan Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği 26 Nisan tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi hakkında aramalar hız kazandı..

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılır.

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.

Şans oyunu tutkunları 26 Nisan tarihli Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aramalarına hız verdi. Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI