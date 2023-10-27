27 Ekim On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 27 Ekim Cuma On Numara sonuçları! 27 Ekim tarihli On numara çekiliş sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre şanslı numaralar hangileri oldu? İşte On Numara çekiliş sonuçları..

ensonhaber.com

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirilir.

Bu haftanın ikinci ve son çekilişi olan 27 Ekim 2023 Cuma çekilişi şans oyunu tutkunlarının gündeminde yer alıyor.

Büyük ikramiyenin 838.818 TL olduğu On Numara çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi.

27 Ekim 2023 On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!

On Numara nasıl oynanır?

Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın.

10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.