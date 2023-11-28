27 Kasım reyting sonuçları: Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi reytingleri alt üst etti 27 Kasım 2023 Pazartesi günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

27 Kasım Pazartesi reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Kirli Sepeti yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.