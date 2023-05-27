27 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 27 Mayıs Sayısal Loto sonuçları... 27 Mayıs 2023 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi hakkında aramalar hız kazandı. Şans oyunu tutkunları çekiliş sonuçlarını öğrenmek için internette arama yapıyor. Peki çekiliş sonuçları belli oldu mu?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılır.

Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Bu haftanın son çekilişi olan 27 Mayıs 2023 Cumartesi çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI