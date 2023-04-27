27 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları.. 27 Nisan tarihli Süper Loto çekilişinin sonuçları araştırılmaya başladı. Peki çekiliş gerçekleştirildi mi? İşte detaylar..

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılır.

Bu haftanın ikinci çekilişi olan 27 Nisan 2023 Perşembe tarihli çekiliş için geri sayım başladı.

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Noter huzurunda yapılacak çekiliş sonuçları şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

Bu akşam noter huzurunda yapılacak çekiliş sonuçları aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI