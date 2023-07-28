27 Temmuz 2023 Perşembe reyting sonuçları: Kendi Düşen Ağlamaz, Ya Çok Seversen, MasterChef... 27 Temmuz 2023 Perşembe günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi. İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? 27 Temmuz Perşembe reyting sonuçları Total'de 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Kendi Düşen Ağlamaz”, 2. sırada Kanal D’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada Kanal D’de ekrana gelen “Ya Çok Seversin” yer aldı. AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Kanal D Ana Haber”, 3.sırada “Kendi Düşen Ağlamaz” yer aldı.