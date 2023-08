Haberler



Bilgi



28 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 28 Ağustos Pazartesi On Numara sonuçları! Abone Olun

28 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 28 Ağustos Pazartesi On Numara sonuçları! 28 Ağustos On numara çekiliş sonuçları merak ediliyor. Peki 28 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar..

ensonhaber.com On numara çekilişi her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları olmak üzere haftada iki gün gerçekleşiyor. Bu haftanın ikinci on numara çekilişi için geri sayım sürüyor. 28 Ağustos 2023 Pazartesi On numara çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Şans oyunu tutkunları haftanın ilk çekilişi için arama motorlarında sık sık çekiliş sonuçlarını araştırıyor. 28 Ağustos On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? Pazartesi ve Cuma akşamları olmak üzere haftada iki gün yapılan On Numara çekilişinin bu haftaki ikinci ve son çekilişi saat 20:00'de yapılacak. Noter huzurunda yapılacak olan 28 Ağustos On Numara çekilişi sonuçlarının detaylarına aşağıdaki linki ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN! On Numara nasıl oynanır? Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Google News

Abone Ol