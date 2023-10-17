28 Ekim 2023 tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim'de her yer açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olan 28 Ekim, her yıl merak konusu oluyor. Peki 28 Ekim 2023 günü tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim resmi tatil olacak mı? İşte detaylar...

ensonhaber.com Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Ancak bu yılın özelliği, Cumhuriyet 1 asır yaşında... Vatandaşlar 100. yılını kutlamak için heyecanla Cumhuriyet Bayramı'nı bekliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl pazar gününe denk geliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i ilan etmesine bir gün kala söylediği "Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözü, en çok araştırılan konulardan biri... Peki 28 Ekim 2022 Cuma günü tatil mi olacak? Yarım gün mü olacak? İşte detaylar... 28 Ekim yarım gün mü? Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve yarım gündür. 28 Ekim günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil oluyor. Zaten 2023 yılında 28 Ekim, cumartesi gününe denk geliyor.