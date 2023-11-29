28 Kasım reyting sonuçları: Yabani dizisi reytingleri sildi süpürdü 28 Kasım 2023 Salı günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

28 Kasım Salı reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Yabani, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Aile, üçüncü sırada Yabani yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Yabani, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.