28 Mart İstanbul iftar vakti | Bugün iftar saat kaçta, akşam ezanı kaçta okunacak? imsakiye 2023 Bolluk ve bereketin sembolü olan Ramazan ayında oruç ibadeti yerine getiriliyor. Oruç tutan İstanbullular, iftar saatlerini araştırıyor. Peki bugün iftar saat kaçta? Bugün akşam ezanı kaçta okunacak? İşte 28 Mart İstanbul iftar vakti…

On bir ayın sultanı Ramazan ayının dördüncü gününde oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar iftar saatlerini araştırıyor.

Bu mübarek ayda İslam alemine farz kılınan oruç ibadeti ile birlikte teravih namazları kılınıyor ve tesbihler çekiliyor.

Gün boyu bir şey yemeden ve içmeden yapılan bu ibadette akşam ezanı ile birlikte oruçlar açılıyor. İftar sofraları için hazırlıklar yapılıyor.

Her gün ezan vakitlerinin değişiklik göstermesi sebebiyle vatandaşlar sık sık imsakiyeyi takip ediyor.

Bugün de oruç tutan vatandaşlar “İftara ne kadar kaldı? Bugün iftar kaçta? Bugün akşam ezanı kaçta okunacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 28 Mart İstanbul iftar vakti…

28 Mart 2023 İstanbul iftar vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 İmsakiye takvimini yayınladı. Bu takvimle birlikte başta İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli olmak üzere bütün illerinde iftar ve sahur vakitlerine ulaşabilirsiniz. Aşağıda İstanbul ve diğer iller için iftar saatleri yer alıyor.

2023 İmsakiye

Mübarek Ramazan ayının 6. gününde oruç tutan vatandaşlar, iftar ve sahur saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri’nin yayınladığı 30 günlük İmsakiye’ye göre il il iftar ve sahur vakitlerini sizler için ekledik.

İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için 28 Mart 2023 Salı iftar ve sahur vakitleri…

İstanbul iftar ve sahur vakti 28 Mart

· İstanbul imsak vakti: 05:25

· İstanbul iftar vakti: 19:28

· İstanbul teravih namazı vakti: 20:49

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