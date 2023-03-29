28 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 28 Mart 2023 Salı Süper Loto sonuçları!

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştirilir.
Bu haftanın ilk çekilişi olan 28 Mart 2023 Salı çekilişi bugün akşam noter huzurunda gerçekleştirildi.
Büyük ikramiyenin 48.585.463,18 TL olduğu çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.
İşte gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarları..
28 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları
16 - 25 - 32 - 33 - 38 - 44