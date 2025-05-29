28 Mayıs reyting sonuçları: Eşref Rüya zirveyi kaptırdı! İşte dünün birincisi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

28 MAYIS ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

28 Mayıs 2025 Çarşamba gününün reyting sonuçları belli oldu. Total'de zirveyi Sahipsizler dizisi kaptı. İkinci sırada Eşref Rüya, üçüncü sırada ise Kuruluş Osman dizisi yer aldı.

AB ve ABC gruplarında ise birinciliği Eşref Rüya dizisi kaptı.