Yağmur Uçar

23 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ardından İstanbul'da 2 gün çevre iller olan Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova'da ise eğitim öğretime 1 ara verildiği açıklandı.

Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelere de idari izin verildı.

Devam eden artçılar ile birlikte İstanbullular tekrar tedirgin dolu anlar yaşadı. Bu kapsamda, eğitimin devam edip etmeyeceği de merak konusu.

28 Nisan Pazartesi günü için gözler MEB'e çevrildi.

Peki, 28 Nisan Pazartesi İstanbul'da okul var mı, tatil olacak mı? İşte detaylar...

28 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ

İstanbul'da 28 Nisan Pazartesi günü okulların tatil edildiğine dair açıklama yapılmadı.

Eğitim devam edecek, hatta okullarda 28 Nisan'da ilk ders "Afet Farkındalığı Eğitimi" olacak.