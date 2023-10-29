29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları: Resimli ve Atatürk temalı Cumhuriyet Bayramı sözleri Cumhuriyetimizin 100. Yıl coşkusu ülke genelinde törenler ve etkinliklerle kutlanacak. Sosyal medya hesaplarından Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak isteyenler arama motorlarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı görselleri ve mesajlarını araştırıyor. İşte en güzel Atatürk temalı görseller ve sözler…

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Türkiye genelinde Cumhuriyetimizin 100. Yıl dönümü kutlanmaya başladı.

Her yıl coşkuyla kutlanan bu özel günde törenler ve etkinlikler düzenlenir.

Bu önemli ve tarihi kutlamak isteyen vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından görseller paylaşıyor, coşkularını gösteriyor.

Sizin için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını derledik. İşte birbirinden güzel Atatürk temalı kutlama mesajları…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

Benim nâçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Yirmi dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.

Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. 29 Ekim 1923

İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.

Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyetsiz bir toplum, yarınsız bir gündür. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun.

Şerefli bir yaşamın bedeli, her ne olursa olsun ödenir. Küçük oyunlar, küçük oyuncularındır. Onlar, okyanusta boğulmanın adabını bilemezler! Cumhuriyet erdemdir.

Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Bir ulusun onuru, namusu ve insanlığı iki şeye bağlıdır; Özgürlük, Cumhuriyetimizin yıl dönümünü kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde Türk milletinin kenetlenmesiyle yürütülen Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cefakar bir neslin torunları olarak bizim bu günleri görmemizi sağlayan tüm dedelerimize ve Gazi Mustafa Kemal'e minnetlerimi sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun...

Cumhuriyet kadınları sana müteşekkir sağ ol ATAM. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

Cumhuriyet bayramı coşkusunun bütün milletimizce derinden yaşanması temennileriyle… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.

Onlar, kolaylıkla anlayacaklardır ki, çürümüş bir hanedanın, halife unvanıyla başının üstünden zerre kadar uzaklaşmasına imkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir. 1927 (Nutuk II, S. 831)

"Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır…Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir."

Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun…