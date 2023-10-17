29 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na sayılı günler kaldı. Bu tarihte kamu kurumlarında işlem yapacak olanlar, resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte tüm detaylar…

ensonhaber.com 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ve ilanının kutlandığı özel bir gündür. Her yıl 29 Ekim'de coşkuyla kutlanan bu önemli gün, birçok etkinlik ve törenle şeref kazanır. 29 Ekim tarihine kısa bir zaman kala, çalışma durumu hakkında sorular da gündeme geliyor. Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan bu özel günde, kamu kurumlarında işlem yapılıp yapılamayacağı merak ediliyor. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte detaylar... 29 Ekim hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? Her yıl coşku ve gururla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Pazar gününe denk geliyor. 29 Ekim resmi tatil olması sebebiyle, o gün bankalar, okullar, noterler, PTT'ler, kargolar ve devlet daireleri hizmet vermeyecek.