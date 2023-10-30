29 Ekim reyting sonuçları: Yargı dizisi rakiplerini ezdi geçti 29 Ekim 2023 Pazar günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Reytinglerde zirvenin sahibi belli oldu. İşte dünün reyting sonuçları…

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

29 Ekim Pazar reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Atatürk TV özel yayını yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Atatürk TV özel yayını, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Yargı, ikinci sırada Atatürk TV özel yayını, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.