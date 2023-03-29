29 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı! Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki 29 Mart 2023 Çarşamba Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte yanıtı..

Şans oyunu tutkunları 29 Mart Çarşamba günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını yakından takip ediyorlar.

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto’da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star’ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto’yu da oynamak mecburidir.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılır.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını buradan öğrenebilirsiniz