29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi kutlama mesajları 2023! Anlamlı ve gururlu zafer sözleri.... Fatih Sultan Mehmet'in 29 Mayıs 1453 yılındaki İstanbul zaferi, 570.yılında aynı coşkuyla kutlanıyor. İstanbullular, fethe dair kutlama mesajları ve sözlerini paylaşıyor. İşte 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi ile ilgili mesajlar...

İstanbul, tarih boyunca komutanların göz diktiği bir şehir olmuştur.

Fatih Sultan Mehmet, birçok kez kuşatılan İstanbul’u, 29 Mayıs 1453’te tamamlanan kuşatma ile fethetti. Bu fetih Orta Çağ’ın sonu Yeni Çağ’ı başlangıcı olarak kabul edildi.

Hazreti Muhammed (s.a.v) tarafından fethi müjdelenen, medeniyetlere başkentlik yapmış İstanbul’un Fethi'nin 570. yılı bugün tüm yurtta gururla kutlanıyor.

Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından bu anlamlı günü vurgulayan mesajları ve sözleri paylaşmak istiyor. Bu kapsamda İstanbul'un Fethi ile ilgili en güzel ve anlamlı kutlama mesajları, sözleri yoğun bir şekilde araştırılıyor.

İşte, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi ile ilgili en güzel, anlamlı, duygu dolu mesajlar ve sözler 2023...

İstanbul'un fethi mesajları 2023

Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbulun Fethinin 568. yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbulun Fethi kutlu olsun.

O güzel komutana da o güzel orduya da binlerce selam olsun. Bu büyük Fethin mirasına sahip çıkmak hepimize nasip olsun.

Alınan eğitim, inanç ve deha birleşince fetih olur. ”Onlarca kez denendi, kaybedildi” demeden medeniyetimize ilham veren Sultan Fatih ve kahraman ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.

İstanbul'un fethi yalnızca bir şehrin değil, ecdadın fetihler çağının dönüm noktasıdır. İstanbul' un Fethi'nin 570. yıldönümünde, Peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olarak İstanbul'u miras bırakan Fatih Sultan Mehmed Han ve ordusundaki kahramanları rahmet ve minnetle anıyorum.

Türk ve Dünya tarihinde çağ açan ve çağ kapatan dönüm noktası olan İstanbul'un fethinin 567. yılını gururla ve iftiharla kutluyoruz.

Dünya şehirlerinin başşehri İstanbul'un Fethi kutlu olsun Ne de güzel söylemiş şair "Ana gibi Yâr, İstanbul gibi diyar olmaz."

Fetih ile yeni bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmış, köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul'un Fethi'ni kutlarım.

Adıyla şanıyla büyük olan İstanbul'un bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve silah arkadaşları şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbul'un Fethi'ni kutluyorum.

Peygamber övgüsü alan atam Fatih Sultan Mehmet Hân ve muzaffer ordusunun ruhu şâd, İstanbul'un Fethi Kutlu Olsun.

İstanbul'u bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum.

Tarihe istikamet verip çağ açıp çağ kapatan İstanbul’un Fethi'nin 568. yılı kutlu olsun.Cennet mekan atam Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmetle anıyorum.