29 Mayıs Pazartesi tatil mi? İkinci tur seçim sonrası okullar tatil olacak mı? Gözler MEB'de... 14 Mayıs'ta gerçekleşen Türkiye genel seçimlerinden sonraki gün MEB okulların tatil olduğunu duyurmuştu. Öğrenciler ve veliler, seçimin ikinci tura kalmasının ardından 29 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığını araştırıyor.

14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri sonrası okullar tatil edilmişti. Seçimden önce Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil olduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde salt çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle YSK, seçimlerin ikinci tura kaldığını duyurdu. 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimi için tekrar sandık başına gidilecek. Bununla birlikte 29 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler arama motorlarında "29 Mayıs Pazartesi tatil mi? İkinci tur seçim sonrası okullar tatil olacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar... 29 Mayıs seçim sonrası okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerin ardından 15 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil olduğunu duyurmuştu. İkinci tur seçimin ertesi günü 29 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. MEB'den açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.