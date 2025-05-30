29 Mayıs reyting sonuçları: Siyah Kalp dizisinin finali reytingleri altüst etti

Haber Merkezi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

29 MAYIS PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

29 Mayıs 2025 Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı. Total grubunda zirvede Show TV'de yayınlanan Siyah Kalp dizisi yer aldı.

İkinci sırada Esra Erol'da programı yer alırken, üçüncü sıraya ise Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yerleşti.