29 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 29 Temmuz Sayısal Loto sonuçları... 29 Temmuz 2023 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi hakkında aramalar hız kazandı. Şans oyunu tutkunları çekiliş sonuçlarını öğrenmek için internette arama yapıyor. Peki çekiliş sonuçları belli oldu mu?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın üç günü yapılır.

Şans oyunu tutkunları Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor. Bu haftanın üçüncü ve son çekilişi olan 29 Temmuz 2023 Cumartesi çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi.

Büyük ikramiyenin 76.450.295,02 TL olduğu çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

İşte çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarları..

29 Temmuz 2023 Çılgın Sayısal Loto Sonuçları

33- 45 - 63 - 66- 74 - 89 - Joker: 67 SüperStar: 89