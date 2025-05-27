2B arazi nedir, ev yaptırılır mı? e-Devlet 2B arazi sorgulama

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2B alanlarının mülkiyet haklarının belirlenmesiyle ilgili sürecin yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

Bakan Kurum, “5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız” dedi.

Bakan Kurum, yıl sonuna kadar ülke çapında tapu ve kadastro işlemlerinin yüzde 80’ini dijital ortamda gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

2B arazi için merak konuları ise iyice arttı. 2B arazi nedir, nasıl anlaşılır? 2B arazisine ev yapılır mı? 2B arazilerindeki sorun ne? İşte tüm merak edilenler...

2B ARAZİSİ NEDİR

2B arazisi, Türkiye'de orman vasfını yitirmiş araziler için kullanılan bir terimdir.

"2B", 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2. maddesinin B fıkrasına atıfta bulunur. Bu maddeye göre, orman niteliğini kaybetmiş ve tarım, yerleşim gibi amaçlarla kullanılan araziler 2B arazisi olarak tanımlanır.

NASIL ANLAŞILIR

Tapu kayıtlarında genellikle “2B” ibaresi yer alır.

Kadastro Müdürlüğü veya Milli Emlak Müdürlüğü’nden sorgulama yapılabilir.

e-Devlet üzerinden taşınmaz sorgulama ile statüsü öğrenilebilir.

Yerel belediyeden veya İl Tarım Müdürlüğü’nden de bilgi alınabilir.

2B arazisi sorgulama ekranı

2B ARAZİSİNE EV YAPTIRMAK

Eğer imar planı dahilindeyse, gerekli izinler alınarak ev yapılabilir.

Eğer imar dışındaysa, yapı izni almak zordur. Kaçak yapı durumuna düşebilir.

Tapu aldıktan sonra imar durumu ve yapı ruhsatı sorgulanmalıdır.

Ev yapmak için önce arsa vasfına dönüşüm ve ardından imar izni gerekir.

2B ARAZİ SORUNLARI

Birçok 2B arazisi kullanıcıların adına henüz tapulanmamış olabilir.

Geçmişte işgal edilmiş veya kullanım hakkı tartışmalı olan yerlerde hak sahipliği sorunları yaşanabiliyor.

Tapu alınsa bile çoğu 2B arazisi imar planı dışında kaldığı için yapılaşmaya uygun değildir. Ev yapılsa dahi ruhsatsız sayılabilir ve yıkım riski olabilir.

Devlet bu arazileri rayiç bedelle satsa da fiyatlar bazı yerlerde yüksek olabiliyor. Bazı kişiler bu arazilerde yıllarca yaşasa bile, ödeme gücü nedeniyle tapu alamıyor.