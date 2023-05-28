2.TUR: Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs seçim sonuçları saati 13.Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak sorusu milyonların gündeminde yer alıyor. Oy kullanan vatandaşlar, sonuçları beklemeye koyuluyor. Peki, 28 Mayıs seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2.tur oy sonuçları saat kaçta? Oy sayımı ne zaman başlayacak? İşte YSK açıklama saati...

60 milyondan fazla vatandaş, ikinci tur kapsamında cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gidiyor.

28 Mayıs Pazar günü saat 08.00-17.00 arasında tamamlanacak olan oy verme işleminin akabinde, sayımlara geçilecek.

Milyonların gözü kulağı seçim sonuçlarında...

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olmak için Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor.

Oyların verileri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından işleniyor.

Peki, seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Oy sayımı ne zaman başlayacak? 28 Mayıs seçim sonuçları saat kaçta? İşte detaylar...

Oy sayımı saat kaçta başlayacak?

Sabah 08.00'de başlayan oy kullanma saati 17.00 itibarıyla sona erecek. Ardından sandık görevlileri oy sayımına başlayacak.

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla yetkili olan YSK, öncelikle yayın yasağını kaldıracak. Akabinde ise seçimle ilgili yayın ve haberler yapılabilecek. Bu kapsamda internette ve televizyonda resmi olmayan sonuçlar verilmeye başlanacak.

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Genel Seçimleri'nde yayın yasağı saat 18.30'da kaldırılmıştı. 28 Mayıs için de yakın bir saat olması bekleniyor.

Resmi sonuçlar ise YSK tarafından açıklanacak.